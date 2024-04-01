Ще два тролейбуси вийшли на маршрути у Харкові після блекауту
Фото: Харківська міськрада
У Харкові тролейбуси №7 та 60 вперше після блекауту вийшли на лінії сьогодні, 1 квітня.
Про це повідомили у Харківській міськраді.
Нагадаємо, з 28 березня містом також курсують тролейбуси №1, 46, 45, 51, 52 та 53. Вони обслуговують мешканців віддалених районів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: блекаут, жители, міськрада, маршруты, троллейбусы, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2024 в 11:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові тролейбуси №7 та 60 вперше після блекауту вийшли на лінії сьогодні, 1 квітня.".