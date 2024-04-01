Ще два тролейбуси вийшли на маршрути у Харкові після блекауту

У Харкові тролейбуси №7 та 60 вперше після блекауту вийшли на лінії сьогодні, 1 квітня.

Про це повідомили у Харківській міськраді.

Нагадаємо, з 28 березня містом також курсують тролейбуси №1, 46, 45, 51, 52 та 53. Вони обслуговують мешканців віддалених районів.