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Ще два тролейбуси вийшли на маршрути у Харкові після блекауту

Суспільство 11:12   01.04.2024
Вікторія Яковенко
Ще два тролейбуси вийшли на маршрути у Харкові після блекауту Фото: Харківська міськрада

У Харкові тролейбуси №7 та 60 вперше після блекауту вийшли на лінії сьогодні, 1 квітня.

Про це повідомили у Харківській міськраді.

Нагадаємо, з 28 березня містом також курсують тролейбуси №1, 46, 45, 51, 52 та 53. Вони обслуговують мешканців віддалених районів.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2024 в 11:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові тролейбуси №7 та 60 вперше після блекауту вийшли на лінії сьогодні, 1 квітня.".