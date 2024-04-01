Еще два троллейбуса вышли на маршруты в Харькове после блэкаута

В Харькове троллейбусы №7 и 60 впервые после блэкаута вышли на линии сегодня, 1 апреля.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете.

Напомним, с 28 марта по городу также курсируют троллейбусы №1, 46, 45, 51, 52 и 53. Они обслуживают жителей отдаленных районов.