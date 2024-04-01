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Еще два троллейбуса вышли на маршруты в Харькове после блэкаута

Общество 11:12   01.04.2024
Виктория Яковенко
Еще два троллейбуса вышли на маршруты в Харькове после блэкаута Фото: Харьковский горсовет

В Харькове троллейбусы №7 и 60 впервые после блэкаута вышли на линии сегодня, 1 апреля.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете.

Напомним, с 28 марта по городу также курсируют троллейбусы №1, 46, 45, 51, 52 и 53. Они обслуживают жителей отдаленных районов.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 апреля 2024 в 11:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове троллейбусы №7 и 60 впервые после блэкаута вышли на линии сегодня, 1 апреля.".