Еще два троллейбуса вышли на маршруты в Харькове после блэкаута
Фото: Харьковский горсовет
В Харькове троллейбусы №7 и 60 впервые после блэкаута вышли на линии сегодня, 1 апреля.
Об этом сообщили в Харьковском горсовете.
Напомним, с 28 марта по городу также курсируют троллейбусы №1, 46, 45, 51, 52 и 53. Они обслуживают жителей отдаленных районов.
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- • Дата публикации материала: 1 апреля 2024 в 11:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове троллейбусы №7 и 60 впервые после блэкаута вышли на линии сегодня, 1 апреля.".