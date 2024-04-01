Райони шести населених пунктів Харківщини були під авіаударами РФ – Генштаб

Протягом доби на Харківщині ворожих авіаударів зазнали райони Козачої Лопані, Вовчанська, Охримівки, Куп’янська, Садового та Табаївки, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Під артилерійським та мінометним вогнем були Синьківка, Іванівка та Степова Новоселівка.

Наступальних (штурмових) дій окупанти протягом доби не вели.