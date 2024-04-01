Райони шести населених пунктів Харківщини були під авіаударами РФ – Генштаб
Протягом доби на Харківщині ворожих авіаударів зазнали райони Козачої Лопані, Вовчанська, Охримівки, Куп’янська, Садового та Табаївки, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Під артилерійським та мінометним вогнем були Синьківка, Іванівка та Степова Новоселівка.
Наступальних (штурмових) дій окупанти протягом доби не вели.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, генштаб, купянское направление, обстріли, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2024 в 19:16;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на Харківщині ворожих авіаударів зазнали райони Козачої Лопані, Вовчанська, Охримівки, Куп’янська, Садового та Табаївки".