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Райони шести населених пунктів Харківщини були під авіаударами РФ – Генштаб

Події 19:16   01.04.2024
Олена Нагорна
Райони шести населених пунктів Харківщини були під авіаударами РФ – Генштаб

Протягом доби на Харківщині ворожих авіаударів зазнали райони Козачої Лопані, Вовчанська, Охримівки, Куп’янська, Садового та Табаївки, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Під артилерійським та мінометним вогнем були Синьківка, Іванівка та Степова Новоселівка.

Наступальних (штурмових) дій окупанти протягом доби не вели.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2024 в 19:16;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на Харківщині ворожих авіаударів зазнали райони Козачої Лопані, Вовчанська, Охримівки, Куп’янська, Садового та Табаївки".