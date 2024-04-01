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Районы шести населенных пунктов Харьковщины были под авиаударами РФ — Генштаб

Происшествия 19:16   01.04.2024
Елена Нагорная
Районы шести населенных пунктов Харьковщины были под авиаударами РФ — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток на Харьковщине вражеским авиаударам подверглись районы Казачьей Лопани, Волчанска, Охримовки, Купянска, Садового и Табаевки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Под артиллерийским и минометным огнем были Синьковка, Ивановка и Степовая Новоселовка.

Наступательных (штурмовых) действий оккупанты в течение суток не вели.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 апреля 2024 в 19:16;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Харьковщине вражеским авиаударам подверглись районы Казачьей Лопани, Волчанска, Охримовки, Купянска, Садового и Табаевки".