Районы шести населенных пунктов Харьковщины были под авиаударами РФ — Генштаб

В течение суток на Харьковщине вражеским авиаударам подверглись районы Казачьей Лопани, Волчанска, Охримовки, Купянска, Садового и Табаевки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Под артиллерийским и минометным огнем были Синьковка, Ивановка и Степовая Новоселовка.

Наступательных (штурмовых) действий оккупанты в течение суток не вели.