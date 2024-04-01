Районы шести населенных пунктов Харьковщины были под авиаударами РФ — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток на Харьковщине вражеским авиаударам подверглись районы Казачьей Лопани, Волчанска, Охримовки, Купянска, Садового и Табаевки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Под артиллерийским и минометным огнем были Синьковка, Ивановка и Степовая Новоселовка.
Наступательных (штурмовых) действий оккупанты в течение суток не вели.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, генштаб, купянское направление, обстрелы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 апреля 2024 в 19:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Харьковщине вражеским авиаударам подверглись районы Казачьей Лопани, Волчанска, Охримовки, Купянска, Садового и Табаевки".