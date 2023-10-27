По Харківщині вдарили двома “іскандерами” – прокуратура (фото)
Удару по будівлі пожежної частини в Ізюмі вночі завдали “іскандерами”, повідомили в прокуратурі. Там також уточнили час удару та опублікували денні фото з місця.
“За даними слідства, 26 жовтня приблизно о 23:30 російські військові обстріляли м. Ізюм. Попередньо, удар був двома ракетами типу “Іскандер”. Пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу ДСНС та низку житлових будинків. Отримали поранення вісім рятувальників“, – повідомила пресслужба. Харківської обласної прокуратури
Досудове розслідування ведуть за фактом порушення законів та звичаїв війни. На місці слідчі та прокурори документують наслідки російської атаки.
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Раніше в ДСНС повідомили, що в момент ракетного удару рятувальники були на своїх місцях. Що було раніше – удар чи попередження про повітряну тривогу ще розбираються (тривога на Харківщині пролунала якраз о 23:30). Усю рятувальну техніку, яка була в будівлі, пошкоджено. Для гасіння пожеж в Ізюмі поки що залучатимуть техніку із сусідніх населених пунктів.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Ізюм, искандер, пожарная часть, прокуратура, ракетний удар;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2023 в 10:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Удару по будівлі пожежної частини в Ізюмі вночі завдали “іскандерами”, повідомили в прокуратурі. Там також уточнили час удару та опублікували денні фото з місця".