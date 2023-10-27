По Харківщині вдарили двома “іскандерами” – прокуратура (фото)

Удару по будівлі пожежної частини в Ізюмі вночі завдали “іскандерами”, повідомили в прокуратурі. Там також уточнили час удару та опублікували денні фото з місця.

“За даними слідства, 26 жовтня приблизно о 23:30 російські військові обстріляли м. Ізюм. Попередньо, удар був двома ракетами типу “Іскандер”. Пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу ДСНС та низку житлових будинків. Отримали поранення вісім рятувальників“, – повідомила пресслужба. Харківської обласної прокуратури

Досудове розслідування ведуть за фактом порушення законів та звичаїв війни. На місці слідчі та прокурори документують наслідки російської атаки.

Раніше в ДСНС повідомили, що в момент ракетного удару рятувальники були на своїх місцях. Що було раніше – удар чи попередження про повітряну тривогу ще розбираються (тривога на Харківщині пролунала якраз о 23:30). Усю рятувальну техніку, яка була в будівлі, пошкоджено. Для гасіння пожеж в Ізюмі поки що залучатимуть техніку із сусідніх населених пунктів.