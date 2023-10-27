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По Харківщині вдарили двома “іскандерами” – прокуратура (фото)

Події 10:31   27.10.2023
Оксана Горун
По Харківщині вдарили двома “іскандерами” – прокуратура (фото)

Удару по будівлі пожежної частини в Ізюмі вночі завдали “іскандерами”, повідомили в прокуратурі. Там також уточнили час удару та опублікували денні фото з місця.

За даними слідства, 26 жовтня приблизно о 23:30 російські військові обстріляли м. Ізюм. Попередньо, удар був двома ракетами типу “Іскандер”. Пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу ДСНС та низку житлових будинків. Отримали поранення вісім рятувальників“, – повідомила пресслужба. Харківської обласної прокуратури

Наслідки ракетного удару по пожежній частині в Ізюмі 26 жовтня 2023 4

Досудове розслідування ведуть за фактом порушення законів та звичаїв війни. На місці слідчі та прокурори документують наслідки російської атаки.

Наслідки ракетного удару по пожежній частині в Ізюмі 26 жовтня 2023 2

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Наслідки ракетного удару по пожежній частині в Ізюмі 26 жовтня 2023 6

Раніше в ДСНС повідомили, що в момент ракетного удару рятувальники були на своїх місцях. Що було раніше – удар чи попередження про повітряну тривогу ще розбираються (тривога на Харківщині пролунала якраз о 23:30). Усю рятувальну техніку, яка була в будівлі, пошкоджено. Для гасіння пожеж в Ізюмі поки що залучатимуть техніку із сусідніх населених пунктів.

Наслідки ракетного удару по пожежній частині в Ізюмі 26 жовтня 2023 8

Наслідки ракетного удару по пожежній частині в Ізюмі 26 жовтня 2023 7

Наслідки ракетного удару по пожежній частині в Ізюмі 26 жовтня 2023

Наслідки ракетного удару по пожежній частині в Ізюмі 26 жовтня 2023 5

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2023 в 10:31;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Удару по будівлі пожежної частини в Ізюмі вночі завдали “іскандерами”, повідомили в прокуратурі. Там також уточнили час удару та опублікували денні фото з місця".