Снежный накат и гололедица — прогноз погоды в Харькове на 20 ноября
Ночью и утром в Харькове и области синоптики прогнозируют сильный снег, днем — небольшой снег. Температура воздуха в течение суток в городе будет морозной, по области может переходить через ноль.
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил прогноз погоды на ближайшие сутки.
«По городу: облачно. Ночью и утром сильный снег. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер северо-восточный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха: в течение суток 1 — 3° мороза», — проинформировали метеорологи.
В области морозно будет не везде, местами температура воздуха в течение суток будет переходить от 4° мороза до 1° тепла. Также ожидают снег и предупреждают о гололеде. Гололедица и мороз сохранятся и в следующие сутки, а вот снег должен прекратиться уже 20 ноября, 21-го — без существенных осадков.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гололедица, погода, прогноз, снег, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 19 ноября 2023 в 22:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью и утром в Харькове и области синоптики прогнозируют сильный снег, днем — небольшой снег. Температура воздуха в течение суток в городе будет морозной, по области может переходить через ноль".