Сніговий накат та ожеледиця – прогноз погоди в Харкові на 20 листопада
Вночі та вранці в Харкові й області синоптики прогнозують сильний сніг, вдень – невеликий сніг. Температура повітря протягом доби у місті буде морозною, в області може переходити через нуль.
Харківський регіональний центр із гідрометеорології повідомив прогноз погоди на найближчу добу.
“По місту: хмарно. Вночі та вранці сильний сніг. Вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця, сніговий накат. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря: протягом доби 1 – 3° морозу”, – поінформували метеорологи.
В області морозно буде не скрізь, подекуди температура повітря протягом доби переходитиме від 4° морозу до 1° тепла. Також очікують сніг та попереджають про ожеледицю. Ожеледиця та мороз збережуться також наступної доби, а от сніг має припинитися вже 20 листопада, 21-го – без істотних опадів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гололедица, погода, прогноз, снег, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2023 в 22:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі та вранці в Харкові й області синоптики прогнозують сильний сніг, вдень – невеликий сніг. Температура повітря протягом доби у місті буде морозною, в області може переходити через нуль".