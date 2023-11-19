Сніговий накат та ожеледиця – прогноз погоди в Харкові на 20 листопада

Вночі та вранці в Харкові й області синоптики прогнозують сильний сніг, вдень – невеликий сніг. Температура повітря протягом доби у місті буде морозною, в області може переходити через нуль.

Харківський регіональний центр із гідрометеорології повідомив прогноз погоди на найближчу добу.

“По місту: хмарно. Вночі та вранці сильний сніг. Вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця, сніговий накат. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря: протягом доби 1 – 3° морозу”, – поінформували метеорологи.

В області морозно буде не скрізь, подекуди температура повітря протягом доби переходитиме від 4° морозу до 1° тепла. Також очікують сніг та попереджають про ожеледицю. Ожеледиця та мороз збережуться також наступної доби, а от сніг має припинитися вже 20 листопада, 21-го – без істотних опадів.