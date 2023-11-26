Главные новости Харькова 26.11: РФ нанесла авиаудары по 4 селам Харьковщины

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7:55

Россияне нанесли авиаудары по четырем селам Харьковщины – Генштаб ВСУ

Россияне ударили из авиации по Петропавловке, Ивановке, Кисловке, Берестовому Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

На Купянском направлении россияне штурмовали позиции ВСУ у Синьковки и Ивановки Харьковской области, где украинские защитники отбили 4 атаки.