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Главные новости Харькова 26.11: РФ нанесла авиаудары по 4 селам Харьковщины

Происшествия 07:58   26.11.2023
Оксана Якушко
Главные новости Харькова 26.11: РФ нанесла авиаудары по 4 селам Харьковщины

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

7:55

Россияне нанесли авиаудары по четырем селам Харьковщины – Генштаб ВСУ

Россияне ударили из авиации по Петропавловке, Ивановке, Кисловке, Берестовому Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

На Купянском направлении россияне штурмовали позиции ВСУ у Синьковки и Ивановки Харьковской области, где украинские защитники отбили 4 атаки.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 ноября 2023 в 07:58;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».".