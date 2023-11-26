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Головні новини Харкова 26.11: РФ завдала авіаударів по 4 селах Харківщини

Події 07:58   26.11.2023
Оксана Якушко
Головні новини Харкова 26.11: РФ завдала авіаударів по 4 селах Харківщини

Основні новини поточної доби – у хроніці МР «Об’єктив».

7:55

Росіяни завдали авіаударів по чотирьох селах Харківщини – Генштаб ЗСУ

Росіяни вдарили з авіації по Петропавлівці, Іванівці, Кислівці, Берестовому Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

На Куп’янському напрямку росіяни штурмували біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де українські захисники відбили 4 атаки.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2023 в 07:58;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».".