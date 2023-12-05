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Участок земли в Харькове за 18,5 млн грн вернули государству

Общество 08:09   05.12.2023
Оксана Горун
Участок земли в Харькове за 18,5 млн грн вернули государству

После подачи прокурорами апелляционной жалобы истцы, получившие через суд право на землю на ул. Шевченко в Харькове, отозвали свой иск.

О возвращении земли государству в лице ХОВА сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. Право частно собственности на участок незаконно, по мнению прокуроров, приобрели два субъекта.

«Установлено, что на основании решения Хозяйственного суда Харьковской области в апреле текущего года признано право частной собственности указанных двух человек на земельный участок площадью 0,8677 га, расположенный в историческом центре Харькова по улице Шевченко. Его стоимость составляет почти 18,5 млн гривен», — отметили в прокуратуре.

Прокурор, изучая материалы ела, установил, что законных оснований для приобретения этими лицами права собственности на землю нет. А решение о передаче участка суд принял без участия собственника — государства (в данном случае — в лице ХОВА). В октябре 2023 года заместитель руководителя областной прокуратуры подал апелляционную жалобу на решение Хозсуда.

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«После открытия апелляционного производства по апелляционной жалобе областной прокуратуры в судебном заседании суда апелляционной инстанции истцами инициирован отказ от иска», — сообщила пресс-служба ведомства.

Суд принял отказ истцов от иска и признал решение Хозсуда недействительным. Производство по делу закрыли.  А право собственности на участок вернули государству.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 08:09;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После подачи прокурорами апелляционной жалобы истцы, получившие через суд право на землю на ул. Шевченко в Харькове, отозвали свой иск".