Ділянку землі в Харкові за 18,5 млн грн повернули державі

Після подання прокурорами апеляційної скарги позивачі, які отримали через суд право на землю на вул. Шевченка в Харкові, відкликали свій позов.

Про повернення землі державі від імені ХОВА повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури. Права приватної власності на ділянку незаконно, на думку прокурорів, набули два суб’єкти.

“Встановлено, що на підставі рішення Господарського суду Харківської області у квітні поточного року визнано право приватної власності зазначених двох осіб на земельну ділянку площею 0,8677 га, розташовану в історичному центрі міста Харкова по вулиці Шевченка. Її вартість складає майже 18,5 млн гривень”, – зазначили в прокуратурі.

Прокурор, вивчаючи матеріали справи, встановив, що законних підстав для набуття цими особами права власності на землю немає. А рішення про передачу ділянки суд ухвалив без участі власника – держави (в цьому випадку – в особі ХОВА). У жовтні 2023 року заступник керівника обласної прокуратури подав апеляційну скаргу на рішення Господарського суду.

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“Після відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою обласної прокуратури в судовому засіданні суду апеляційної інстанції позивачами ініційовано відмову від позову”, – повідомила пресслужба відомства.

Суд прийняв відмову позивачів від позову та визнав рішення Господарського суду недійсним. Провадження у справі закрили. А право власності на ділянку повернули державі.