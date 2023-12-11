У физлиц на Харьковщине хотят забрать земли памятника археологии: подробности
В Харьковской области прокуратура подала в суд иски о возвращении государству земли памятника черняховской культуры ІІІ-V века.
Речь идет об участках площадью 11,5061 га, стоимостью более 389,7 млн грн, расположенных в пределах древнего «Поселения Валки-ІХ», которое еще в 2011 году приказом Министерства культуры Украины признано памятником археологии местного значения, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
«Установлено, что указанные земельные участки незаконно выбыли из государственной собственности и переданы органами Госгеокадастра в частную собственность физическим лицам для сельскохозяйственных нужд. При этом эти земельные участки фактически земля историко-культурного назначения и могут находиться исключительно в государственной собственности. Изъятие из собственности государства возможно только по согласованию с Кабинетом Министров Украины и уполномоченным органом в сфере охраны культурного наследия», — отметили правоохранители.
В прокуратуре подчеркнули, что засевание сельскохозяйственными культурами территории памятника археологии приведет к его повреждению или даже разрушению.
Так что правоохранители подали иски в интересах государства в лице ХОВА.
Валковский райсуд наложил арест на эти земельные участки и запретил проводить там любые работы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: археологии, Валки, земля, памтяник, прокуратура, физлица, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 11:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области прокуратура подала в суд иски о возвращении государству земли памятника черняховской культуры ІІІ-V века.".