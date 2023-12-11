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У фізосіб на Харківщині хочуть забрати землі пам’ятки археології: подробиці

Суспільство 11:40   11.12.2023
Вікторія Яковенко
У фізосіб на Харківщині хочуть забрати землі пам’ятки археології: подробиці Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині прокуратура подала до суду позови щодо повернення державі землі пам’ятки черняхівської культури ІІІ-V століття.

Йдеться про ділянки площею 11,5061 га, вартістю понад 389,7 млн грн, що розташовані в межах стародавнього «Поселення Валки-ІХ», яке ще у 2011 році наказом Міністерства культури України визнано пам’яткою археології місцевого значення, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

«Встановлено, що вказані земельні ділянки незаконно вибули з державної власності та передані органами Держгеокадастру в приватну власність фізичним особам для сільськогосподарських потреб. При цьому ці земельні ділянки фактично є землями історико-культурного призначення та можуть перебувати виключно у державній власності. Вилучення їх з власності держави можливе лише за погодженням з Кабінетом Міністрів України та уповноваженим органом у сфері охорони культурної спадщини», – зазначили правоохоронці.

У прокуратурі підкреслили, що засівання сільськогосподарськими культурами території пам’ятки археології призведе до її пошкодження або навіть руйнування.

Тож правоохоронці подали позови в інтересах держави в особі ХОВА.

Наразі Валківський райсуд наклав арешт на ці земельні ділянки та заборонив проводити там будь-які роботи.

Читайте також: Ділянку землі в Харкові за 18,5 млн грн повернули державі

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2023 в 11:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині прокуратура подала до суду позови щодо повернення державі землі пам’ятки черняхівської культури ІІІ-V століття.".