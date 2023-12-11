У фізосіб на Харківщині хочуть забрати землі пам’ятки археології: подробиці
На Харківщині прокуратура подала до суду позови щодо повернення державі землі пам’ятки черняхівської культури ІІІ-V століття.
Йдеться про ділянки площею 11,5061 га, вартістю понад 389,7 млн грн, що розташовані в межах стародавнього «Поселення Валки-ІХ», яке ще у 2011 році наказом Міністерства культури України визнано пам’яткою археології місцевого значення, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
«Встановлено, що вказані земельні ділянки незаконно вибули з державної власності та передані органами Держгеокадастру в приватну власність фізичним особам для сільськогосподарських потреб. При цьому ці земельні ділянки фактично є землями історико-культурного призначення та можуть перебувати виключно у державній власності. Вилучення їх з власності держави можливе лише за погодженням з Кабінетом Міністрів України та уповноваженим органом у сфері охорони культурної спадщини», – зазначили правоохоронці.
У прокуратурі підкреслили, що засівання сільськогосподарськими культурами території пам’ятки археології призведе до її пошкодження або навіть руйнування.
Тож правоохоронці подали позови в інтересах держави в особі ХОВА.
Наразі Валківський райсуд наклав арешт на ці земельні ділянки та заборонив проводити там будь-які роботи.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: археологии, Валки, земля, памтяник, прокуратура, физлица, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2023 в 11:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині прокуратура подала до суду позови щодо повернення державі землі пам’ятки черняхівської культури ІІІ-V століття.".