У фізосіб на Харківщині хочуть забрати землі пам’ятки археології: подробиці

На Харківщині прокуратура подала до суду позови щодо повернення державі землі пам’ятки черняхівської культури ІІІ-V століття.

Йдеться про ділянки площею 11,5061 га, вартістю понад 389,7 млн грн, що розташовані в межах стародавнього «Поселення Валки-ІХ», яке ще у 2011 році наказом Міністерства культури України визнано пам’яткою археології місцевого значення, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

«Встановлено, що вказані земельні ділянки незаконно вибули з державної власності та передані органами Держгеокадастру в приватну власність фізичним особам для сільськогосподарських потреб. При цьому ці земельні ділянки фактично є землями історико-культурного призначення та можуть перебувати виключно у державній власності. Вилучення їх з власності держави можливе лише за погодженням з Кабінетом Міністрів України та уповноваженим органом у сфері охорони культурної спадщини», – зазначили правоохоронці.

У прокуратурі підкреслили, що засівання сільськогосподарськими культурами території пам’ятки археології призведе до її пошкодження або навіть руйнування.

Тож правоохоронці подали позови в інтересах держави в особі ХОВА.

Наразі Валківський райсуд наклав арешт на ці земельні ділянки та заборонив проводити там будь-які роботи.