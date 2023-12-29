Как будут работать супермаркеты Харькова 31.12 и 1.01 — график

Харьковский горсовет опубликовал график работы супермаркетов и крупных магазинов Харькова в праздничные дни.

«На новогодние праздники в Харькове будут работать более 2000 различных торговых точек. Так, 31 декабря будут открыты все объекты торговой сети, а 1 января – их большая часть», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что изменять время комендантского часа в Харькове на Новый год не планируют. Также не будет ограничений в работе торговой сети города. При этом он призвал харьковчан праздновать дома и не устраивать гуляний на улице.