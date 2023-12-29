Как будут работать супермаркеты Харькова 31.12 и 1.01 — график
Харьковский горсовет опубликовал график работы супермаркетов и крупных магазинов Харькова в праздничные дни.
«На новогодние праздники в Харькове будут работать более 2000 различных торговых точек. Так, 31 декабря будут открыты все объекты торговой сети, а 1 января – их большая часть», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что изменять время комендантского часа в Харькове на Новый год не планируют. Также не будет ограничений в работе торговой сети города. При этом он призвал харьковчан праздновать дома и не устраивать гуляний на улице.
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 18:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский горсовет опубликовал график работы супермаркетов и крупных магазинов Харькова в праздничные дни".