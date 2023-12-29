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Як працюватимуть супермаркети Харкова 31.12 та 1.01 – графік

Суспільство 18:27   29.12.2023
Оксана Горун
Як працюватимуть супермаркети Харкова 31.12 та 1.01 – графік

Харківська міськрада опублікувала графік роботи супермаркетів та великих магазинів Харкова у святкові дні.

На новорічні свята в місті Харкові працюватимуть понад 2 тис. різних торговельних точок. Так, 31 грудня будуть відкриті всі об’єкти торговельної мережі, а 1 січня – їх більша частина“, — повідомила пресслужба Харківської міськради.

Раніше начальник ХОВА Олег Синегубов заявив, що змінювати час комендантської години в Харкові на Новий рік не планують. Також не буде обмежень у роботі торгової мережі міста. При цьому він закликав харків’ян святкувати вдома та не влаштовувати гулянь на вулиці.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 18:27;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська міськрада опублікувала графік роботи супермаркетів та великих магазинів Харкова у святкові дні".