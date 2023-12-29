Як працюватимуть супермаркети Харкова 31.12 та 1.01 – графік

Харківська міськрада опублікувала графік роботи супермаркетів та великих магазинів Харкова у святкові дні.

“На новорічні свята в місті Харкові працюватимуть понад 2 тис. різних торговельних точок. Так, 31 грудня будуть відкриті всі об’єкти торговельної мережі, а 1 січня – їх більша частина“, — повідомила пресслужба Харківської міськради.

Раніше начальник ХОВА Олег Синегубов заявив, що змінювати час комендантської години в Харкові на Новий рік не планують. Також не буде обмежень у роботі торгової мережі міста. При цьому він закликав харків’ян святкувати вдома та не влаштовувати гулянь на вулиці.