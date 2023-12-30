От мелких штурмов до попыток заехать в Синьковку: тактика врага на Харьковщине

Ситуация на Лимано-Купянском направлении остается стабильно напряженной, рассказал в эфире телемарафона спикер штурмовой бригады пограничников «Стальная граница» Иван Шевцов.

«Враг продолжает попытки штурмовых действий на данном участке. Самая горячая обстановка в направлении Синьковки. Враг не оставляет попыток занять этот населенный пункт. Сейчас Силы обороны держат оборону на данном участке», — отметил Шевцов.

Существенных изменений в действиях и тактике врага в течение суток и в последнее время не наблюдалось, говорит спикер бригады.

«Это может быть штурм маленькими группами. Военнослужащие идут по двое, за четыре-пять километров от линии фронта маленькими группами кучкуются, непосредственно у линии соприкосновения. — рассказал Шевцов. — И группами до десяти военнослужащих пытаются идти в штурм. Их мы ликвидируем. Вместо них идет следующая такая же группа. Другой вариант, когда едет группа на технике. Недавно были случаи, когда они даже пытались заехать на бронетехнике в Синьковку. Все такие попытки пресекаем, поражаем технику и живую силу противника».