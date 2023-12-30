Від дрібних штурмів до спроб заїхати в Синьківку: тактика ворога на Харківщині

Ситуація на Лимано-Куп’янському напрямку залишається стабільно напруженою, розповів в етері телемарафону речник штурмової бригади прикордонників “Сталевий кордон” Іван Шевцов.

“Ворог продовжує спроби здійснювати штурмові дії на даній ділянці. Найгарячіша обстановка в напрямку Синьківки. Ворог не полишає спроб зайняти цей населений пункт. Наразі Сили оборони тримають оборону на даній ділянці”, – зазначив Шевцов.

Суттєвих змін у діях та тактиці ворога протягом доби й останнім часом не спостерігалося, каже речник бригади.

“Це може бути штурм маленькими групами. Військовослужбовці йдуть по двоє, за чотири-п’ять кілометрів від лінії фронту маленькими групами кучкуються, безпосередньо біля лінії зіткнення. – розповів Шевцов. – І групами до десяти військовослужбовців намагаються йти в штурм. Їх ми ліквідовуємо. Замість них іде наступна така сама група. Інший варіант, коли їде група на техніці. Нещодавно були випадки, коли вони навіть намагалися заїхати на бронетехніці в Синьківку. Усі такі спроби припиняємо, уражаємо техніку і живу силу противника”.