Від дрібних штурмів до спроб заїхати в Синьківку: тактика ворога на Харківщині
Ситуація на Лимано-Куп’янському напрямку залишається стабільно напруженою, розповів в етері телемарафону речник штурмової бригади прикордонників “Сталевий кордон” Іван Шевцов.
“Ворог продовжує спроби здійснювати штурмові дії на даній ділянці. Найгарячіша обстановка в напрямку Синьківки. Ворог не полишає спроб зайняти цей населений пункт. Наразі Сили оборони тримають оборону на даній ділянці”, – зазначив Шевцов.
Суттєвих змін у діях та тактиці ворога протягом доби й останнім часом не спостерігалося, каже речник бригади.
“Це може бути штурм маленькими групами. Військовослужбовці йдуть по двоє, за чотири-п’ять кілометрів від лінії фронту маленькими групами кучкуються, безпосередньо біля лінії зіткнення. – розповів Шевцов. – І групами до десяти військовослужбовців намагаються йти в штурм. Їх ми ліквідовуємо. Замість них іде наступна така сама група. Інший варіант, коли їде група на техніці. Нещодавно були випадки, коли вони навіть намагалися заїхати на бронетехніці в Синьківку. Усі такі спроби припиняємо, уражаємо техніку і живу силу противника”.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: куп'янск, пограничники, синьковка, стальная граница, шевцов;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2023 в 08:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на Лимано-Куп’янському напрямку залишається стабільно напруженою, розповів в етері телемарафону речник штурмової бригади прикордонників “Сталевий кордон” Іван Шевцов.".