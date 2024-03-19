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Війська РФ під Куп’янськом “не вклалися в дедлайн”: що буде далі

Події 10:44   19.03.2024
Оксана Горун
Війська РФ під Куп’янськом “не вклалися в дедлайн”: що буде далі скриншот

Ворог мав до 15 березня продемонструвати під Куп’янськом результати виходу на лівий берег річки Оскіл, але не зміг, констатував начальник пресслужби бригади “Сталевий кордон” Іван Шевцов у етері нацмарафону.

“Фактично на Лимано-Куп’янському напрямку ворога нічого не змінилось. Це те саме угрупування військ, воно і лишається – близько 100 тисяч бійців, велика кількість техніки. Ворог намагався тримати тут активні дії, щоб захопити Куп’янськ, Куп’янськ-Вузловий, вийти на лівий берег річки Оскіл. І такий дедлайн у нього був до 15 березня, щоб показати якісь результати перед “виборами” президента у Російській Федерації. Але жодних успіхів ворог тут не досяг, навіть не просунувся на жоден клаптик землі”, – зазначив Шевцов.

При цьому, плани росіян, на думку захисника України, не змінилися. Вони продовжать наступати.

“Від своїх намірів ворог не відмовився. Ми будемо очікувати продовження таких самих дій на даній ділянці. Щодо підрозділів, це ті самі підрозділи: війська 1-ї танкової армії, 20-та та 25-та армії, підрозділи “Шторм” і “Шторм-Z”, – повідомив представник бригади “Сталевий кордон”.

Шевцов зазначив, що минулої доби на Лимано-Куп’янському напрямку було сім атак: три в районі Синьківки та чотири – поблизу Тернів. Також активність є уздовж державного кордону.

Протягом цього року на нашій ділянці вже було два випадки, коли ворожі ДРГ намагались проникнути. Але всі ці випадки були придушені нашими вогневими засобами, ворог на нашу територію не проник.Тож така небезпека є. Головна ціль ДРГ – це знищення інфраструктури, якісь підривні роботи“, – поінформував Шевцов.

Читайте також: Командування РФ, що керує атаками на Куп’янськ, змусили “перебудувати плани”

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2024 в 10:44;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог мав до 15 березня продемонструвати під Куп’янськом результати виходу на лівий берег річки Оскіл, але не зміг, констатував начальник пресслужби бригади “Сталевий кордон” Іван Шевцов у етері нацмарафону".