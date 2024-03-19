Войска РФ под Купянском «не уложились в дедлайн»: что будет дальше

Враг должен был до 15 марта показать под Купянском результаты по выходу на левый берег реки Оскол, но не смог, констатировал начальник пресс-службы бригады «Сталевий кордон» Иван Шевцов в эфире нацмарафона.

«Фактически на Лимано-Купянском направлении у врага ничего не изменилось. Это та же группировка войск, она и остается — около 100 тысяч бойцов, большое количество техники. Враг пытался поддерживать здесь активные действия, чтобы захватить Купянск, Купянск-Узловой, выйти на левый берег реки Оскол. И такой дедлайн у него был до 15 марта, чтобы показать какие-то результаты перед «выборами» президента в Российской Федерации. Но никаких успехов враг здесь не достиг, даже не продвинулся ни на один клочок земли», — отметил Шевцов.

При этом планы россиян, по мнению защитника Украины, не изменились. Они продолжат наступать.

«Мы будем ожидать и продолжения таких же действий на данном участке. Относительно подразделений, которые здесь действуют, это те же подразделения: войска 1-й танковой армии, 20-я и 25-я армии, подразделения «Шторм» и «Шторм-Z», — сообщил представитель бригады «Сталевий кордон».

Шевцов отметил, что за прошедшие сутки на Лимано-Купянском направлении было семь атак: три в районе Синьковки и четыре — около с. Терны. Также активность есть и вдоль госграницы.

«В этом году на нашем участке уже было два случая, когда вражеская ДРГ пыталась проникнуть. Но все эти случаи были подавлены нашими огневыми средствами, враг на нашу территорию не проник. Такая опасность есть. Главная цель ДРГ – это уничтожение инфраструктуры, какие-то подрывные работы», — проинформировал Шевцов.