На Харьковщине замечены «шахеды» — ВС ВСУ

Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности атаки «шахедов» на Харьковщине.

«Внимание! «Шахеды» на востоке Днепропетровщины и на юге Харьковщины. Двигаются на север!» — предупредило командование ВС ВСУ.

В 15:51 в Харькове прозвучала воздушная тревога. Жителей региона призывают ее не игнорировать.