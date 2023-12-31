На Харьковщине замечены «шахеды» — ВС ВСУ
Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности атаки «шахедов» на Харьковщине.
«Внимание! «Шахеды» на востоке Днепропетровщины и на юге Харьковщины. Двигаются на север!» — предупредило командование ВС ВСУ.
В 15:51 в Харькове прозвучала воздушная тревога. Жителей региона призывают ее не игнорировать.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, ВС ВСУ, тревога;
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- • Дата публикации материала: 31 декабря 2023 в 16:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности атаки «шахедов» на Харьковщине".