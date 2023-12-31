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На Харьковщине замечены «шахеды» — ВС ВСУ

Происшествия 16:00   31.12.2023
Оксана Горун
На Харьковщине замечены «шахеды» — ВС ВСУ

Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности атаки «шахедов» на Харьковщине.

«Внимание! «Шахеды» на востоке Днепропетровщины и на юге Харьковщины. Двигаются на север!» — предупредило командование ВС ВСУ.

В 15:51 в Харькове прозвучала воздушная тревога. Жителей региона призывают ее не игнорировать.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 31 декабря 2023 в 16:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности атаки «шахедов» на Харьковщине".