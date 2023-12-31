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На Харківщині помічені “шахеди” – ПС ЗСУ

Події 16:00   31.12.2023
Оксана Горун
На Харківщині помічені “шахеди” – ПС ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ попередили про небезпеку атаки “шахедів” на Харківщині.

“Увага! “Шахеди” на сході Дніпропетровщини та на півдні Харківщини. Рухаються на північ!” попередило командування ЗС ЗСУ.

О 15:51 у Харкові пролунала повітряна тривога. Жителів регіону закликають її не ігнорувати.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 16:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повітряні сили ЗСУ попередили про небезпеку атаки “шахедів” на Харківщині".