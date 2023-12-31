На Харківщині помічені “шахеди” – ПС ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ попередили про небезпеку атаки “шахедів” на Харківщині.

“Увага! “Шахеди” на сході Дніпропетровщини та на півдні Харківщини. Рухаються на північ!” – попередило командування ЗС ЗСУ.

О 15:51 у Харкові пролунала повітряна тривога. Жителів регіону закликають її не ігнорувати.