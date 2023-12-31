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По Харьковщине ударили четырьмя ракетами — Синегубов

Происшествия 16:10   31.12.2023
Оксана Горун
По Харьковщине ударили четырьмя ракетами — Синегубов

Армия РФ вновь наносит удары ракетами по Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Вниманию жителей города Чугуев и района: находитесь в укрытиях! Оккупанты нанесли около четырех ударов, предварительно: ракеты С-300», — написал Синегубов.

«Жители Харьковской области – находитесь в укрытиях! Враг наносит удары!» — написал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник в telegram.

Воздушная тревога в Харькове прозвучала в 15:51. Воздушные силы ВСУ вначале предупредили об угрозе налета «шахедов» на юге региона. Позже уточнили — цель беспилотников — Лозовая.

Также в области объявлена угроза из-за баллистики.

Читайте также: На Харьковщине замечены «шахеды» — ВС ВСУ

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 31 декабря 2023 в 16:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ вновь наносит удары ракетами по Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".