По Харьковщине ударили четырьмя ракетами — Синегубов
Армия РФ вновь наносит удары ракетами по Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Вниманию жителей города Чугуев и района: находитесь в укрытиях! Оккупанты нанесли около четырех ударов, предварительно: ракеты С-300», — написал Синегубов.
«Жители Харьковской области – находитесь в укрытиях! Враг наносит удары!» — написал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник в telegram.
Воздушная тревога в Харькове прозвучала в 15:51. Воздушные силы ВСУ вначале предупредили об угрозе налета «шахедов» на юге региона. Позже уточнили — цель беспилотников — Лозовая.
Также в области объявлена угроза из-за баллистики.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ракетний удар, синєгубов;
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- • Дата публикации материала: 31 декабря 2023 в 16:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ вновь наносит удары ракетами по Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".