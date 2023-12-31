По Харьковщине ударили четырьмя ракетами — Синегубов

Армия РФ вновь наносит удары ракетами по Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Вниманию жителей города Чугуев и района: находитесь в укрытиях! Оккупанты нанесли около четырех ударов, предварительно: ракеты С-300», — написал Синегубов.

«Жители Харьковской области – находитесь в укрытиях! Враг наносит удары!» — написал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник в telegram.

Воздушная тревога в Харькове прозвучала в 15:51. Воздушные силы ВСУ вначале предупредили об угрозе налета «шахедов» на юге региона. Позже уточнили — цель беспилотников — Лозовая.

Также в области объявлена угроза из-за баллистики.