По Харківщині вдарили чотирма ракетами – Синєгубов

Армія РФ знову завдає ударів ракетами по Харківській області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“До уваги жителів міста Чугуїв та району: знаходитесь в укриттях! Окупанти завдали близько чотирьох ударів, попередньо: ракети С-300”, – написав Синєгубов.

“Мешканці Харківської області – перебуваєте в укриттях! Ворог завдає ударів!” – написав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник у телеграмі.

Повітряна тривога у Харкові пролунала о 15:51. Повітряні сили ЗСУ спочатку попередили про загрозу нальоту “шахедів” на півдні регіону. Пізніше уточнили – мета безпілотників – Лозова.

Також в області оголошено загрозу через балістику.