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По Харківщині вдарили чотирма ракетами – Синєгубов

Події 16:10   31.12.2023
Оксана Горун
По Харківщині вдарили чотирма ракетами – Синєгубов

Армія РФ знову завдає ударів ракетами по Харківській області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“До уваги жителів міста Чугуїв та району: знаходитесь в укриттях! Окупанти завдали близько чотирьох ударів, попередньо: ракети С-300”, – написав Синєгубов.

“Мешканці Харківської області – перебуваєте в укриттях! Ворог завдає ударів!” – написав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник у телеграмі.

Повітряна тривога у Харкові пролунала о 15:51. Повітряні сили ЗСУ спочатку попередили про загрозу нальоту “шахедів” на півдні регіону. Пізніше уточнили – мета безпілотників – Лозова.

Також в області оголошено загрозу через балістику.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 16:10;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ знову завдає ударів ракетами по Харківській області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".