По Харківщині вдарили чотирма ракетами – Синєгубов
Армія РФ знову завдає ударів ракетами по Харківській області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“До уваги жителів міста Чугуїв та району: знаходитесь в укриттях! Окупанти завдали близько чотирьох ударів, попередньо: ракети С-300”, – написав Синєгубов.
“Мешканці Харківської області – перебуваєте в укриттях! Ворог завдає ударів!” – написав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник у телеграмі.
Повітряна тривога у Харкові пролунала о 15:51. Повітряні сили ЗСУ спочатку попередили про загрозу нальоту “шахедів” на півдні регіону. Пізніше уточнили – мета безпілотників – Лозова.
Також в області оголошено загрозу через балістику.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ракетний удар, синєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 16:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ знову завдає ударів ракетами по Харківській області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".