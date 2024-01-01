Россияне бомбили Ивановку и штурмовали Синьковку на Харьковщине — Генштаб ВСУ

На Купянском направлении украинские защитники отбили 11 атак врага у Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск, сообщил Генштаб ВСУ.

Авиационные удары россияне нанесли по Ивановке Харьковской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 150 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.