Росіяни бомбардували Іванівку і штурмували Синьківку на Харківщині – Генштаб
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 11 атак ворога біля Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ, повідомив Генштаб ЗСУ.
Авіаційних ударів зазнала Іванівка Харківської області.
Під артилерійським вогнем опинилися близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2024 в 09:07;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 11 атак ворога біля Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ, повідомив Генштаб ЗСУ.".