Россияне нанесли авиаудары по 6 селам Харьковской области — Генштаб ВСУ
На Слобожанском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Мороховец и Колодезное Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Алисовка, Липцы, Лукьянцы, Старица, Зыбино, Отрадное Харьковской области.
На Купянском направлении враг штурмовых действий не вел.
Россияне нанесли авиационные удары возле Петропавловки, Кучеровки, Подолов, Берестового Харьковской области и Новоегоровки Луганской области.
Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, артилерія, Генштаб ЗСУ, купянское направление, миномет, россияне, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 3 января 2024 в 19:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Слобожанском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Мороховец и Колодезное Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".