Росіяни завдали авіаударів по 6 селах Харківської області – Генштаб ЗСУ

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Мороховець та Колодязне Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Алісівка, Липці, Лук’янці, Стариця, Зибине, Одрадне Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог штурмових дій не вів.

Завдав авіаційних ударів біля Петропавлівки, Кучерівки, Подолів, Берестового Харківської області та Новоєгорівки Луганської області.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.