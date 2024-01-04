На Харьковщине во время обстрела погиб мужчина
На Харьковщине погиб житель села Мороховец Липецкой громады, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. Ранена женщина.
«По данным следствия, 3 января вечером российские военные обстреляли с. Мороховец Липецкой ТГ. Погиб 73-летний мужчина, женщина получила ранения», — проинформировали прокуроры.
Также россияне обстрелом Купянска и села Подолы повредили жилые дома и хозпостройки.
Досудебные расследования начали за нарушения законов и обычаев войны.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: загиблий, обстрел, погибший, прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 4 января 2024 в 16:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине погиб житель села Мороховец Липецкой громады, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. Ранена женщина".