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На Харьковщине во время обстрела погиб мужчина

Происшествия 16:42   04.01.2024
Оксана Горун
На Харьковщине во время обстрела погиб мужчина

На Харьковщине погиб житель села Мороховец Липецкой громады, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. Ранена женщина.

«По данным следствия, 3 января вечером российские военные обстреляли с. Мороховец Липецкой ТГ. Погиб 73-летний мужчина, женщина получила ранения», — проинформировали прокуроры.

обстрел села в Липецкой громаде на Харьковщине 3

Также россияне обстрелом Купянска и села Подолы повредили жилые дома и хозпостройки.

Досудебные расследования начали за нарушения законов и обычаев войны.

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обстрел села в Липецкой громаде на Харьковщине

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 января 2024 в 16:42;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине погиб житель села Мороховец Липецкой громады, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. Ранена женщина".