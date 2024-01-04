Live
  • Чт 04.01.2024
    • Харків
  •   0°С
  • USD 38.12
  • EUR 41.61

На Харківщині під час обстрілу загинув чоловік

Події 16:42   04.01.2024
Оксана Горун
На Харківщині під час обстрілу загинув чоловік

На Харківщині загинув мешканець села Морохівець Липецької громади, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури. Поранена жінка.

“За даними слідства, 3 січня ввечері російські військові обстріляли с. Мороховець Липецької ТГ. Загинув 73-річний чоловік, жінка отримала поранення”, – поінформували прокурори.

обстріл села у Липецькій громаді на Харківщині 3

Також росіяни обстрілами Куп’янська та села Подоли пошкодили житлові будинки та господарчі споруди.

Досудові розслідування розпочали за порушення законів і звичаїв війни.

Читайте також: На Харківщині пролунав вибух, оголошено небезпеку через балістику

обстріл села у Липецькій громаді на Харківщині

Автор: Оксана Горун
Популярно
Помер захисник України з Харкова – брат співачки Марії Бурмаки
Помер захисник України з Харкова – брат співачки Марії Бурмаки
04.01.2024, 17:44
Росіяни наносять удари по Харкову з Белгорода із С-300 – Мельник
Росіяни наносять удари по Харкову з Белгорода із С-300 – Мельник
03.01.2024, 22:50
Світло повернули до деокупованого села на Харківщині
Світло повернули до деокупованого села на Харківщині
04.01.2024, 17:19
Сильні морози та снігопад на Харківщині прогнозують синоптики
Сильні морози та снігопад на Харківщині прогнозують синоптики
04.01.2024, 14:27
На Харківщині під час обстрілу загинув чоловік
На Харківщині під час обстрілу загинув чоловік
04.01.2024, 16:42
На Харківщині пролунав вибух, оголошено небезпеку через балістику
На Харківщині пролунав вибух, оголошено небезпеку через балістику
04.01.2024, 15:49

Новини за темою:

22:00
Головні новини Харкова 29 грудня: били “іскандерами”, дані про загиблих
08:39
Загинув 35-річний чоловік, восьмеро людей поранено в Харкові – Синєгубов
08:33
Загиблий, сім постраждалих та 22 удари – Терехов про атаку на Харків
13:03
Тіло загиблого витягли зі ставка під Харковом
09:09
“Стан важкий” – Синєгубов про пораненого обстрілом на Харківщині

Ви читали новину: «На Харківщині під час обстрілу загинув чоловік»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2024 в 16:42;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині загинув мешканець села Морохівець Липецької громади, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури. Поранена жінка".