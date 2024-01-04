На Харківщині під час обстрілу загинув чоловік
На Харківщині загинув мешканець села Морохівець Липецької громади, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури. Поранена жінка.
“За даними слідства, 3 січня ввечері російські військові обстріляли с. Мороховець Липецької ТГ. Загинув 73-річний чоловік, жінка отримала поранення”, – поінформували прокурори.
Також росіяни обстрілами Куп’янська та села Подоли пошкодили житлові будинки та господарчі споруди.
Досудові розслідування розпочали за порушення законів і звичаїв війни.
Читайте також: На Харківщині пролунав вибух, оголошено небезпеку через балістику
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: загиблий, обстріл, прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщині під час обстрілу загинув чоловік»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2024 в 16:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині загинув мешканець села Морохівець Липецької громади, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури. Поранена жінка".