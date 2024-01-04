На Харківщині під час обстрілу загинув чоловік

На Харківщині загинув мешканець села Морохівець Липецької громади, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури. Поранена жінка.

“За даними слідства, 3 січня ввечері російські військові обстріляли с. Мороховець Липецької ТГ. Загинув 73-річний чоловік, жінка отримала поранення”, – поінформували прокурори.

Також росіяни обстрілами Куп’янська та села Подоли пошкодили житлові будинки та господарчі споруди.

Досудові розслідування розпочали за порушення законів і звичаїв війни.