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Погибшего мужчину нашли на пожаре в Харькове

Происшествия 08:31   07.01.2024
Оксана Якушко
Погибшего мужчину нашли на пожаре в Харькове

Пожар вспыхнул около 20:45 в бытовом здании на территории предприятия Киевского района в Харькове, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

В середине здания спасатели нашли тело погибшего 42-летнего мужчины. Площадь горения составила 100 м². Причину пожара устанавливают.

В течение суток с 06 по 07 января 2024 спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 6 раз выезжали на ликвидацию пожаров. В течение суток пожаров, связанных с обстрелами, не было.

Один раз купянские спасатели обследовали территории после обстрела. В Купянске после вражеских ударов обнаружили повреждение здания детского сада и частного сектора.

Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 29 единиц взрывоопасных предметов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 7 января 2024 в 08:31;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар вспыхнул около 20:45 в бытовом здании на территории предприятия Киевского района в Харькове, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.".