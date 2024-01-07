Погибшего мужчину нашли на пожаре в Харькове

Пожар вспыхнул около 20:45 в бытовом здании на территории предприятия Киевского района в Харькове, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

В середине здания спасатели нашли тело погибшего 42-летнего мужчины. Площадь горения составила 100 м². Причину пожара устанавливают.

В течение суток с 06 по 07 января 2024 спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 6 раз выезжали на ликвидацию пожаров. В течение суток пожаров, связанных с обстрелами, не было.

Один раз купянские спасатели обследовали территории после обстрела. В Купянске после вражеских ударов обнаружили повреждение здания детского сада и частного сектора.

Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 29 единиц взрывоопасных предметов.