Загиблого чоловіка знайшли на пожежі у Харкові

Пожежа спалахнула близько 20:45 у побутовій будівлі на території підприємства у Київському районі в Харкові, повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області.

У середині будівлі рятувальники знайшли тіло загиблого 42-річного чоловіка. Площа горіння становила 100 м². Причину пожежі встановлюють.

Протягом доби з 06 по 07 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 6 разів виїздили на ліквідацію пожеж. Протягом доби пожеж пов’язаних з обстрілами не зафіксовано.

Один раз куп’янські рятувальники обстежили територію після обстрілу. У Куп’янську після ворожих ударів виявили пошкодження будівлі дитячого садку та приватного сектору.

Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 29 одиниць вибухонебезпечних предметів.