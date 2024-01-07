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Загиблого чоловіка знайшли на пожежі у Харкові

Події 08:31   07.01.2024
Оксана Якушко
Загиблого чоловіка знайшли на пожежі у Харкові

Пожежа спалахнула близько 20:45 у побутовій будівлі на території підприємства у Київському районі в Харкові, повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області.

У середині будівлі рятувальники знайшли тіло загиблого 42-річного чоловіка. Площа горіння становила 100 м². Причину пожежі встановлюють.

Протягом доби з 06 по 07 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 6 разів виїздили на ліквідацію пожеж. Протягом доби пожеж пов’язаних з обстрілами не зафіксовано.

Один раз куп’янські рятувальники обстежили територію після обстрілу. У Куп’янську після ворожих ударів виявили пошкодження будівлі дитячого садку та приватного сектору.

Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 29 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2024 в 08:31;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа спалахнула близько 20:45 у побутовій будівлі на території підприємства у Київському районі в Харкові, повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області.".