Загиблого чоловіка знайшли на пожежі у Харкові
Пожежа спалахнула близько 20:45 у побутовій будівлі на території підприємства у Київському районі в Харкові, повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області.
У середині будівлі рятувальники знайшли тіло загиблого 42-річного чоловіка. Площа горіння становила 100 м². Причину пожежі встановлюють.
Протягом доби з 06 по 07 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 6 разів виїздили на ліквідацію пожеж. Протягом доби пожеж пов’язаних з обстрілами не зафіксовано.
Один раз куп’янські рятувальники обстежили територію після обстрілу. У Куп’янську після ворожих ударів виявили пошкодження будівлі дитячого садку та приватного сектору.
Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 29 одиниць вибухонебезпечних предметів.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, загиблий, огонь, пожежа, тело, Харків, чоловік;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2024 в 08:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа спалахнула близько 20:45 у побутовій будівлі на території підприємства у Київському районі в Харкові, повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області.".