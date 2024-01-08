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Умер в больнице еще один раненый в Харькове 2 января

Происшествия 09:04   08.01.2024
Оксана Горун
Умер в больнице еще один раненый в Харькове 2 января

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о смерти еще одной жертвы российской агрессии — 56-летний харьковчанин скончался в больнице.

«К сожалению, ночью в больнице скончался один из раненых в результате обстрела Харькова, который произошел 2 января – 56-летний мужчина, долгое время он находился в тяжелом состоянии», — написал Синегубов в telegram.

Ранее, 4 января, в больнице умерла еще одна жертва этого же ракетного удара — заслуженная артистка Украины Виктория Тимошенко. Ей было 84 года.

Таким образом количество жертв варварского обстрела центра Харькова возросло до трех. Раненых — 61.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 09:04;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о смерти еще одной жертвы российской агрессии — 56-летний харьковчанин скончался в больнице".