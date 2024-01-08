Умер в больнице еще один раненый в Харькове 2 января

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о смерти еще одной жертвы российской агрессии — 56-летний харьковчанин скончался в больнице.

«К сожалению, ночью в больнице скончался один из раненых в результате обстрела Харькова, который произошел 2 января – 56-летний мужчина, долгое время он находился в тяжелом состоянии», — написал Синегубов в telegram.

Ранее, 4 января, в больнице умерла еще одна жертва этого же ракетного удара — заслуженная артистка Украины Виктория Тимошенко. Ей было 84 года.

Таким образом количество жертв варварского обстрела центра Харькова возросло до трех. Раненых — 61.