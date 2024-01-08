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Помер у лікарні ще один поранений у Харкові 2 січня

Події 09:04   08.01.2024
Оксана Горун
Помер у лікарні ще один поранений у Харкові 2 січня

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про смерть ще однієї жертви російської агресії – 56-річний харків’янин помер у лікарні.

“На жаль, вночі у лікарні помер один із поранених внаслідок обстрілу Харкова, який стався 2 січня, – 56-річний чоловік, тривалий час він перебував у важкому стані”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Раніше, 4 січня, у лікарні померла ще одна жертва цього ж ракетного удару – заслужена артистка України Вікторія Тимошенко. Їй було 84 роки.

Таким чином, кількість жертв варварського обстрілу центру Харкова зросла до трьох. Поранених – 61.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2024 в 09:04;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про смерть ще однієї жертви російської агресії – 56-річний харків’янин помер у лікарні".