Больше всего памятники культурного наследия пострадали из-за РФ на Харьковщине
С 24 февраля 2022 года по 25 декабря 2023 года разрушены или повреждены 872 объекта культурного наследия, сообщило Министерство культуры и информационной политики.
Достопримечательностей национального значения в Украине пострадало – 120, местного значения – 682, только что обнаруженных – 70.
Достопримечательности культурного наследия повреждены или разрушены в 17 областях.
Харьковская область – лидер печальной статистики, где 216 поврежденных или разрушенных памятников культурного наследия (Харьковский – 181; Изюмский – 14; Чугуевский – 14; Богодуховский район – 4; Красноградский – 2; Лозовский – 1). В том числе 10 национального значения, 202 местного значения, 4 только что обнаруженных объектов культурного наследия.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: война, Министерство культуры и информационной политики, памятник культурного наследия, рф, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 17:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 24 февраля 2022 года по 25 декабря 2023 года разрушены или повреждены 872 объекта культурного наследия, сообщило Министерство культуры и информационной политики.".