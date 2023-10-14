Live
  • Сб 14.10.2023
    • Харьков
  •   +15°С
  • USD 36.39
  • EUR 38.64
    • 🟢

Больше всего памятников культурного наследия пострадало на Харьковщине

Общество 11:31   14.10.2023
Оксана Якушко
Больше всего памятников культурного наследия пострадало на Харьковщине

Из-за российской агрессии в Украине пострадали 835 памятников культурного наследия, лидер среди потерь культурного наследия – Харьковщина, где 207 памятникам россияне нанесли ущерб.

За период с 24 февраля 2022 по 25 сентября 2023 разрушено или повреждено 835 объектов культурного наследия, сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины.

Абсолютный лидер в этом печальном перечне – Харьковская область, где 207 поврежденных или разрушенных памятников культурного наследия.

Больше всего разрушены или повреждены памятники культурного наследия в Харьковском районе – 172. В Чугуевском и Изюмском – по 14 в обоих.

Также есть разрушение или уничтожение памятников в Богодуховском районе – 4; в Красноградском – 2; в Лозовском – 1.

На Харьковщине есть разрушение или уничтожение 10 национального значения памятников, 193 памятников местного значения, 4 памятника только что обнаруженных объектов культурного наследия.

В целом по Украине поврежденные или разрушенные памятники архитектуры составляют 256 объектов, архитектуры и градостроительства – 246, истории – 199, архитектуры, истории – 32, монументального искусства – 19, градостроительства, монументального искусства – 17, археологии – 20, архитектуры и градостроительство, истории – 37, градостроительство – 5, науки и техники – 2, садово-паркового искусства – 1, архитектуры и градостроительства, монументального искусства – 1, архитектуры, монументального искусства – 1.

Из них памятников национального значения – 118, местного значения – 653, только что обнаруженных – 64.

Согласно данным, с начала полномасштабного вторжения полностью было разрушено в Украине 23 памятника, частично повреждено 648 памятников, степень повреждения 164 объектов остается неизвестной.

Читайте также: Пожар в Доме архитектора в Харькове: что пострадало и как будут ремонтировать

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Сегодня 14 октября: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 октября: какой праздник и день в истории
14.10.2023, 06:00
На Харьковщине фермерша захватила и не возделывала 400 га ценой 100 млн грн
На Харьковщине фермерша захватила и не возделывала 400 га ценой 100 млн грн
13.10.2023, 18:18
Утром россияне обстреляли Купянск-Узловой в Харьковской области — Синегубов
Утром россияне обстреляли Купянск-Узловой в Харьковской области — Синегубов
14.10.2023, 08:26
Пенсию у пожилого мужчины отобрал грабитель в Харькове возле банкомата
Пенсию у пожилого мужчины отобрал грабитель в Харькове возле банкомата
14.10.2023, 09:50
8-летняя девочка погибла в ДТП под Чугуевом — мать не справилась с управлением
8-летняя девочка погибла в ДТП под Чугуевом — мать не справилась с управлением
13.10.2023, 19:10
Больше всего памятников культурного наследия пострадало на Харьковщине
Больше всего памятников культурного наследия пострадало на Харьковщине
14.10.2023, 11:31

Новости по теме:

14:54
17-летняя швейцарка покарябала Колизей, ей светит штраф €15 тысяч и тюрьма
18:02
Мародеры нацелились на дворец в Шаровке, в дворцовом парке рубят вековые дубы
11:36
Суд обязал ХОВА привести в надлежащее состояние памятник архитектуры
14:17
В Харькове суд заставил владельца отремонтировать памятник архитектуры Дом чая
15:44
3D-сканер поможет отреставрировать достопримечательности Харьковщины

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Больше всего памятников культурного наследия пострадало на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 14 октября 2023 в 11:31;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за российской агрессии в Украине пострадали 835 памятников культурного наследия, лидер среди потерь культурного наследия – Харьковщина, где 207 памятникам россияне нанесли ущерб.".