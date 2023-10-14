Больше всего памятников культурного наследия пострадало на Харьковщине

Из-за российской агрессии в Украине пострадали 835 памятников культурного наследия, лидер среди потерь культурного наследия – Харьковщина, где 207 памятникам россияне нанесли ущерб.

За период с 24 февраля 2022 по 25 сентября 2023 разрушено или повреждено 835 объектов культурного наследия, сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины.

Абсолютный лидер в этом печальном перечне – Харьковская область, где 207 поврежденных или разрушенных памятников культурного наследия.

Больше всего разрушены или повреждены памятники культурного наследия в Харьковском районе – 172. В Чугуевском и Изюмском – по 14 в обоих.

Также есть разрушение или уничтожение памятников в Богодуховском районе – 4; в Красноградском – 2; в Лозовском – 1.

На Харьковщине есть разрушение или уничтожение 10 национального значения памятников, 193 памятников местного значения, 4 памятника только что обнаруженных объектов культурного наследия.

В целом по Украине поврежденные или разрушенные памятники архитектуры составляют 256 объектов, архитектуры и градостроительства – 246, истории – 199, архитектуры, истории – 32, монументального искусства – 19, градостроительства, монументального искусства – 17, археологии – 20, архитектуры и градостроительство, истории – 37, градостроительство – 5, науки и техники – 2, садово-паркового искусства – 1, архитектуры и градостроительства, монументального искусства – 1, архитектуры, монументального искусства – 1.

Из них памятников национального значения – 118, местного значения – 653, только что обнаруженных – 64.

Согласно данным, с начала полномасштабного вторжения полностью было разрушено в Украине 23 памятника, частично повреждено 648 памятников, степень повреждения 164 объектов остается неизвестной.