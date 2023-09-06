Пожар в Доме архитектора в Харькове: что пострадало и как будут ремонтировать

Харьковская мэрия будет принимать меры по сохранению Дома архитектора, который пострадал из-за пожара 1 сентября.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов 6 сентября на внеочередной сессии горсовета. Он отметил, что это здание не является коммунальной собственностью, но памятку архитектуры необходимо сохранить.

«Это жемчужина города Харькова, поэтому мы поможем закрыть контуры здания, а затем будем обращаться в международные организации и фонды по поддержке этого объекта, чтобы он не был разрушен», — сказал Терехов.

По данным ОО «Харьковский антикоррупционный центр», во время пожара в Доме архитектора на улице Дарвина, 9 основные помещения не задело, но выгорела часть чердака, несколько окон, дверей, есть обвалы перекрытия на втором этаже. Часть помещений второго этажа были затоплены во время тушения пожара.

Ранее ХОВА со ссылкой на директора департамента градостроительства и архитектуры ХОВА Антона Коротовских сообщала, что Дома архитектора находится на балансе союза архитекторов в Киеве.

«Обследование уже выполнено, сейчас решается вопрос срочной консервации, параллельно идет поиск финансирования на разработку проекта и восстановление», – рассказали в ХОВА.

Напомним, 1 сентября около 11:12 на улице Дарвина в Харькове загорелась летняя площадка кафе, которая находилась вплотную к двухэтажному Дому архитектора. Из-за того, что здание старой постройки с деревянными элементами внутренних несущих конструкций огонь в считанные минуты перекинулся на его крышу и чердак. На момент прибытия спасателей площадка кафе горела на площади 70 кв.м., а крыша и чердачное перекрытие дома — на площади 150 кв.м.