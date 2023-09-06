Пожежа в Будинку архітектора у Харкові: що постраждало та як відновлюватимуть
Харківська мерія вживатиме заходів щодо збереження Будинку архітектора, який постраждав через пожежу 1 вересня.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов 6 вересня на позачерговій сесії міськради. Він зазначив, що ця будівля не є комунальною власністю, але це пам’ятка архітектури, яку необхідно зберегти.
«Це перлина міста Харкова, тому ми допоможемо закрити контури будівлі, а потім звертатимемося до міжнародних організацій та фондів щодо підтримки цього об’єкта, щоб він не був зруйнований», – сказав Терехов.
За даними ГО «Харківський антикорупційний центр», під час пожежі у Будинку архітектора на вулиці Дарвіна, 9 основні приміщення не зачепило, але вигоріла частина горища, кілька вікон, дверей, є обвали перекриття на другому поверсі. Частина приміщень другого поверху були затоплені під час гасіння пожежі.
Раніше ХОВА з посиланням на директора департаменту містобудування та архітектури ХОВА Антона Коротовських повідомляла, що балансоутримувачем Будинку архітектора є спілка архітекторів у Києві.
«Обстеження вже виконано, зараз вирішується питання термінової консервації, паралельно йде пошук фінансування на розробку проєкту і відновлення», – розповіли в ХОВА.
Нагадаємо, 1 вересня близько 11:12 на вулиці Дарвіна в Харкові спалахнув літній майданчик кафе, який знаходився впритул до двоповерхового Будинку архітектора. Через те, що будівля старої забудови з дерев’яними елементами внутрішніх несучих конструкцій вогонь за лічені хвилини перекинувся на дах і горище. На момент прибуття рятувальників майданчик кафе горів на площі 70 кв.м., а дах та горищне перекриття будинку – на площі 150 кв.м.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2023 в 15:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська мерія вживатиме заходів щодо збереження Будинку архітектора, який постраждав через пожежу 1 вересня.".