У центрі Харкова горіло кафе (фото)
В центрі Харкова у кафе сталася пожежа, на місці працюють рятувальники.
Загоряння сталося на вулиці Дарвіна, повідомляє кореспондент МГ «Об’єктив»
Користувачі соцмереж діляться фото та відео пожежі – дим видно з різних точок міста.
Відео: із соцмереж
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2023 в 13:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В центрі Харкова у кафе сталася пожежа, на місці працюють рятувальники.".