В центре Харькова горело кафе (фото)
В центре Харькова в кафе произошел пожар, на месте работают спасатели.
Возгорание произошло на улице Дарвина, сообщает корреспондент МГ «Объектив».
Пользователи соцсетей делятся фото и видео пожара – дым виден с разных точек города.
Видео: из соцсетей
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- • Дата публикации материала: 1 сентября 2023 в 13:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В центре Харькова в кафе произошел пожар, на месте работают спасатели.".