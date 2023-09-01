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В центре Харькова горело кафе (фото)

Происшествия 13:01   01.09.2023
Виктория Яковенко
В центре Харькова горело кафе (фото)

В центре Харькова в кафе произошел пожар, на месте работают спасатели.

Возгорание произошло на улице Дарвина, сообщает корреспондент МГ «Объектив».

Пользователи соцсетей делятся фото и видео пожара – дым виден с разных точек города.

Видео: из соцсетей

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Фото: из соцсетей

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 сентября 2023 в 13:01;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В центре Харькова в кафе произошел пожар, на месте работают спасатели.".