Пожежа у Харкові: з кафе вогонь перекинувся на «Будинок архітекторів» (фото)
Вранці на вулиці Дарвіна у Харкові горіли кафе та «Будинок культури».
Повідомлення про пожежу надійшло об 11:22, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області. Загорівся літній майданчик кафе, який знаходився впритул до двоповерхового «Будинку архітекторів».
«Цей будинок старої забудови з дерев’яними елементами внутрішніх несучих конструкцій. Тому вогонь в лічені хвилини перекинувся на його дах і горище. На момент прибуття рятувальників майданчик кафе горів на площі 70 кв.м., а також горів дах і горищне перекриття будинку на площі 150 кв.м.», – зазначили рятувальники.
Бійці ДСНС не допустили розповсюдження вогню на ще більшу площу і врятували 500 кв.м. площі пам’ятки архітектури.
«О 12:30 бійці ДСНС взяли пожежу під контроль. Наразі вживаються заходи щодо остаточної її ліквідації. Причина виникнення загоряння з’ясовується», – додали в ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2023 в 14:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці на вулиці Дарвіна у Харкові горіли кафе та «Будинок культури».".