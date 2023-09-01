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Пожежа у Харкові: з кафе вогонь перекинувся на «Будинок архітекторів» (фото)

Події 14:09   01.09.2023
Вікторія Яковенко
Пожежа у Харкові: з кафе вогонь перекинувся на «Будинок архітекторів» (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Вранці на вулиці Дарвіна у Харкові горіли кафе та «Будинок культури».

Повідомлення про пожежу надійшло об 11:22, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області. Загорівся літній майданчик кафе, який знаходився впритул до двоповерхового «Будинку архітекторів».

«Цей будинок старої забудови з дерев’яними елементами внутрішніх несучих конструкцій. Тому вогонь в лічені хвилини перекинувся на його дах і горище. На момент прибуття рятувальників майданчик кафе горів на площі 70 кв.м., а також горів дах і горищне перекриття будинку на площі 150 кв.м.», – зазначили рятувальники.

Бійці ДСНС не допустили розповсюдження вогню на ще більшу площу і врятували 500 кв.м. площі пам’ятки архітектури.

«О 12:30 бійці ДСНС взяли пожежу під контроль. Наразі вживаються заходи щодо остаточної її ліквідації. Причина виникнення загоряння з’ясовується», – додали в ДСНС.

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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