Пожар в центре Харькова: с кафе огонь перекинулся на «Дом архитекторов» (фото)
Утром на улице Дарвина в Харькове горели кафе и «Дом архитекторов».
Сообщение о пожаре поступило в 11:22, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области. Загорелась летняя площадка кафе, которая находилась вплотную к двухэтажному «Дому архитекторов».
«Этот дом старой застройки с деревянными элементами внутренних несущих конструкций. Поэтому огонь в считанные минуты перекинулся на его крышу и чердак. На момент прибытия спасателей площадка кафе горела на площади 70 кв.м., а также горела крыша и чердачное перекрытие дома на площади 150 кв.м.», — отметили спасатели.
Бойцы ГСЧС не допустили распространение огня на еще большую площадь и спасли 500 кв. площади памятника архитектуры.
«В 12:30 бойцы ГСЧС взяли пожар под контроль. Сейчас принимаются меры по окончательной ее ликвидации. Причина возникновения возгорания выясняется», — добавили в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 1 сентября 2023 в 14:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром на улице Дарвина в Харькове горели кафе и «Дом архитекторов».".