Найбільше пам’яток культурної спадщини постраждало на Харківщині

Через російську агресію в Україні постраждали 835 пам’яток культурної спадщини, лідер серед втрат культурної спадщини – Харківщина, де 207 пам’ятникам росіяни завдали збитків.

За період з 24 лютого 2022 року по 25 вересня 2023 року зруйновано або пошкоджено 835 об’єктів культурної спадщини, повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

Абсолютний лідер у цьому сумному переліку – Харківська область, де 207 пошкоджених чи зруйнованих пам’яток культурної спадщини.

Найбільше зруйновано чи пошкоджено пам’ятники культурної спадщини у Харківському районі – 172. У Чугуївському та Ізюмському – по 14 в обох.

Також є руйнування чи знищення пам’яток у Богодухівському районі – 4; у Красноградському – 2; у Лозівському – 1.

На Харківщині є руйнування чи знищення 10 національного значення пам’яток, 193 пам’яток місцевого значення, 4 пам’ятники щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

Загалом по Україні пошкоджені або зруйновані пам’ятки архітектури складають 256 об’єктів, архітектури та містобудування – 246, історії – 199, архітектури, історії – 32, монументального мистецтва – 19, містобудування, монументального мистецтва – 17, археології – 20, архітектури та містобудування, історії – 37, містобудування – 5, науки і техніки – 2, садово-паркового мистецтва – 1, архітектури та містобудування, монументального мистецтва – 1, архітектури, монументального мистецтва – 1.

З них пам’яток національного значення – 118, місцевого значення – 653, щойно виявлених – 64.

Згідно з даними, з початку повномасштабного вторгнення повністю було зруйновано в Україні 23 пам’ятники, частково пошкоджено 648 пам’яток, ступінь пошкодження 164 об’єктів залишається невідомим.