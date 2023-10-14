Live
  • Сб 14.10.2023
    • Харків
  •   +18°С
  • USD 36.39
  • EUR 38.64
    • 🟢

Найбільше пам’яток культурної спадщини постраждало на Харківщині

Суспільство 11:31   14.10.2023
Оксана Якушко
Найбільше пам’яток культурної спадщини постраждало на Харківщині

Через російську агресію в Україні постраждали 835 пам’яток культурної спадщини, лідер серед втрат культурної спадщини – Харківщина, де 207 пам’ятникам росіяни завдали збитків.

За період з 24 лютого 2022 року по 25 вересня 2023 року зруйновано або пошкоджено 835 об’єктів культурної спадщини, повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

Абсолютний лідер у цьому сумному переліку – Харківська область, де 207 пошкоджених чи зруйнованих пам’яток культурної спадщини.

Найбільше зруйновано чи пошкоджено пам’ятники культурної спадщини у Харківському районі – 172. У Чугуївському та Ізюмському – по 14 в обох.

Також є руйнування чи знищення пам’яток у Богодухівському районі – 4; у Красноградському – 2; у Лозівському – 1.

На Харківщині є руйнування чи знищення 10 національного значення пам’яток, 193 пам’яток місцевого значення, 4 пам’ятники щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

Загалом по Україні пошкоджені або зруйновані пам’ятки архітектури складають 256 об’єктів, архітектури та містобудування – 246, історії – 199, архітектури, історії – 32, монументального мистецтва – 19, містобудування, монументального мистецтва – 17, археології – 20, архітектури та містобудування, історії – 37, містобудування – 5,  науки і техніки – 2, садово-паркового мистецтва – 1, архітектури та містобудування, монументального мистецтва – 1, архітектури, монументального мистецтва – 1.

З них пам’яток національного значення – 118, місцевого значення – 653, щойно виявлених – 64.

Згідно з даними, з початку повномасштабного вторгнення повністю було зруйновано в Україні 23 пам’ятники, частково пошкоджено 648 пам’яток, ступінь пошкодження 164 об’єктів залишається невідомим.

Читайте також: Пожежа в Будинку архітектора у Харкові: що постраждало та як відновлюватимуть

Автор: Оксана Якушко
Популярно
611 разів росіяни обстріляли позиції ЗСУ на Лимано-Куп’янському напрямку
611 разів росіяни обстріляли позиції ЗСУ на Лимано-Куп’янському напрямку
14.10.2023, 12:30
Як погода впливає на роботу аеророзвідки та ударних БПЛА – Федоренко
Як погода впливає на роботу аеророзвідки та ударних БПЛА – Федоренко
13.10.2023, 14:14
Найбільше пам’яток культурної спадщини постраждало на Харківщині
Найбільше пам’яток культурної спадщини постраждало на Харківщині
14.10.2023, 11:31
Пенсію у літнього чоловіка грабіжник відібрав біля банкомату у Харкові
Пенсію у літнього чоловіка грабіжник відібрав біля банкомату у Харкові
14.10.2023, 09:50
Сьогодні 14 жовтня: яке свято та день в історії
Сьогодні 14 жовтня: яке свято та день в історії
14.10.2023, 06:00
Зранку росіяни обстріляли Куп’янськ-Вузловий на Харківщині – Синєгубов
Зранку росіяни обстріляли Куп’янськ-Вузловий на Харківщині – Синєгубов
14.10.2023, 08:26

Новини за темою:

14:54
17-річна швейцарка пошкрябала Колізей, їй світить штраф €15 тисяч і в’язниця
18:02
Мародери зазіхають на палац у Шарівці, у парку рубають сторічні дуби
11:36
Суд зобов’язав ХОВА привести до належного стану пам’ятку архітектури
14:17
У Харкові суд змусив власника відремонтувати пам’ятку архітектури Будинок чаю
15:44
3D-сканер допоможе відреставрувати пошкоджені пам’ятки Харківщини

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Найбільше пам’яток культурної спадщини постраждало на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2023 в 11:31;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через російську агресію в Україні постраждали 835 пам’яток культурної спадщини, лідер серед втрат культурної спадщини – Харківщина, де 207 пам’ятникам росіяни завдали збитків.".