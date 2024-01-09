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Найбільше пам’ятки культурної спадщини постраждали через війну на Харківщині

Суспільство 17:56   09.01.2024
Оксана Якушко
Найбільше пам’ятки культурної спадщини постраждали через війну на Харківщині

З 24 лютого 2022 року по 25 грудня 2023 року в Україні зруйновано або пошкоджено 872 об’єкти культурної спадщини, повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

Пам’яток національного значення – 120, місцевого значення – 682, щойно виявлених – 70.

Пам’ятки культурної спадщини пошкоджені або зруйновані у 17 областях.

Харківська область – лідер сумної статистики, де 216 пошкоджених чи зруйнованих пам’яток культурної спадщини (Харківський – 181; Ізюмський – 14; Чугуївський – 14; Богодухівський район – 4; Красноградський – 2; Лозівський – 1). Серед них 10 національного значення, 202 місцевого значення, 4 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

Читайте також: Найбільше пам’яток культурної спадщини постраждало на Харківщині

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 17:56;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 24 лютого 2022 року по 25 грудня 2023 року в Україні зруйновано або пошкоджено 872 об’єкти культурної спадщини, повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.".