Найбільше пам’ятки культурної спадщини постраждали через війну на Харківщині
З 24 лютого 2022 року по 25 грудня 2023 року в Україні зруйновано або пошкоджено 872 об’єкти культурної спадщини, повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.
Пам’яток національного значення – 120, місцевого значення – 682, щойно виявлених – 70.
Пам’ятки культурної спадщини пошкоджені або зруйновані у 17 областях.
Харківська область – лідер сумної статистики, де 216 пошкоджених чи зруйнованих пам’яток культурної спадщини (Харківський – 181; Ізюмський – 14; Чугуївський – 14; Богодухівський район – 4; Красноградський – 2; Лозівський – 1). Серед них 10 національного значення, 202 місцевого значення, 4 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: війна, Министерство культуры и информационной политики, памятник культурного наследия, рф, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 17:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 24 лютого 2022 року по 25 грудня 2023 року в Україні зруйновано або пошкоджено 872 об’єкти культурної спадщини, повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.".