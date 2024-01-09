Найбільше пам’ятки культурної спадщини постраждали через війну на Харківщині

З 24 лютого 2022 року по 25 грудня 2023 року в Україні зруйновано або пошкоджено 872 об’єкти культурної спадщини, повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

Пам’яток національного значення – 120, місцевого значення – 682, щойно виявлених – 70.

Пам’ятки культурної спадщини пошкоджені або зруйновані у 17 областях.

Харківська область – лідер сумної статистики, де 216 пошкоджених чи зруйнованих пам’яток культурної спадщини (Харківський – 181; Ізюмський – 14; Чугуївський – 14; Богодухівський район – 4; Красноградський – 2; Лозівський – 1). Серед них 10 національного значення, 202 місцевого значення, 4 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.