О ракетной опасности на Харьковщине сообщили ВС ВСУ, наблюдатели — об ударах

Около 22:30 12 января наблюдатели в Telegram сообщили о запусках ракет из Белгородской области РФ по Харьковщине. По их данным, они ударили по области.

О ракетной опасности в Харьковской области сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник призвал харьковчан быть в укрытиях. На данный момент, по его информации, вражеских ракет в воздушном пространстве над Харьковщиной нет.

Воздушная тревога в регионе была объявлена в 22:33.