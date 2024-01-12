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О ракетной опасности на Харьковщине сообщили ВС ВСУ, наблюдатели — об ударах

Происшествия 22:51   12.01.2024
Елена Нагорная
О ракетной опасности на Харьковщине сообщили ВС ВСУ, наблюдатели — об ударах Фото: Вадим Беликов

Около 22:30 12 января наблюдатели в Telegram сообщили о запусках ракет из Белгородской области РФ по Харьковщине. По их данным, они ударили по области.

О ракетной опасности в Харьковской области сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник призвал харьковчан быть в укрытиях. На данный момент, по его информации, вражеских ракет в воздушном пространстве над Харьковщиной нет.

Воздушная тревога в регионе была объявлена в 22:33.

Читайте также: Вражеские дроны залетели на Харьковщину — Мельник

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 января 2024 в 22:51;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 22:30 12 января наблюдатели в Telegram сообщили о запусках ракет из Белгородской области РФ по Харьковщине. По их данным, они ударили по области.".