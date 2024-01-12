О ракетной опасности на Харьковщине сообщили ВС ВСУ, наблюдатели — об ударах
Фото: Вадим Беликов
Около 22:30 12 января наблюдатели в Telegram сообщили о запусках ракет из Белгородской области РФ по Харьковщине. По их данным, они ударили по области.
О ракетной опасности в Харьковской области сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
Начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник призвал харьковчан быть в укрытиях. На данный момент, по его информации, вражеских ракет в воздушном пространстве над Харьковщиной нет.
Воздушная тревога в регионе была объявлена в 22:33.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, воздушные силы, Мельник, ракети, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 12 января 2024 в 22:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 22:30 12 января наблюдатели в Telegram сообщили о запусках ракет из Белгородской области РФ по Харьковщине. По их данным, они ударили по области.".