Про ракетну небезпеку на Харківщині повідомили ПС, спостерігачі – про удари

Близько 22:30 12 січня спостерігачі в Telegram повідомили про запуски ракет із Бэлгородської області РФ по Харківщині. За їхніми даними, вони вдарили по області.

Про ракетну небезпеку в Харківській області повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник закликав харків’ян бути в укриттях. Наразі, за його інформацією, ворожих ракет у повітряному просторі над Харківщиною немає.

Повітряна тривога в регіоні була оголошена о 22:33.