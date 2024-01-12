Live
  • Сб 13.01.2024
    • Харків
  •   -14°С
  • USD 38
  • EUR 41.74

Про ракетну небезпеку на Харківщині повідомили ПС, спостерігачі – про удари

Події 22:51   12.01.2024
Олена Нагорна
Про ракетну небезпеку на Харківщині повідомили ПС, спостерігачі – про удари

Близько 22:30 12 січня спостерігачі в Telegram повідомили про запуски ракет із Бэлгородської області РФ по Харківщині. За їхніми даними, вони вдарили по області.

Про ракетну небезпеку в Харківській області повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник закликав харків’ян бути в укриттях. Наразі, за його інформацією, ворожих ракет у повітряному просторі над Харківщиною немає.

Повітряна тривога в регіоні була оголошена о 22:33.

Читайте також: Ворожі дрони залетіли на Харківщину – Мельник

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Головні новини Харкова 12.01: Синєгубов про “наступ на Харків”, фронт, пожежа
Головні новини Харкова 12.01: Синєгубов про “наступ на Харків”, фронт, пожежа
12.01.2024, 23:01
Терехов подав декларацію: якими були статки мера Харкова у 2021 році
Терехов подав декларацію: якими були статки мера Харкова у 2021 році
11.01.2024, 20:47
Заплатили по $3 тис: трьох ухилянтів з Харкова піймали прикордонники (відео)
Заплатили по $3 тис: трьох ухилянтів з Харкова піймали прикордонники (відео)
12.01.2024, 15:58
Про ракетну небезпеку на Харківщині повідомили ПС, спостерігачі – про удари
Про ракетну небезпеку на Харківщині повідомили ПС, спостерігачі – про удари
12.01.2024, 22:51
Ворожі дрони залетіли на Харківщину – Мельник
Ворожі дрони залетіли на Харківщину – Мельник
12.01.2024, 22:32
На Харківщині – затишшя перед бурею: ворог готується наступати – Машовець
На Харківщині – затишшя перед бурею: ворог готується наступати – Машовець
12.01.2024, 09:07

Новини за темою:

01:36
Перші хвилини після ракетного удару по Харкову (відео, фото)
01:16
Удар по Харкову – як рятувальники евакуйовували людей і гасили пожежу (фото)
00:56
Уже 11 постраждалих від удару по Харкову: Синєгубов розповів про їхній стан
00:43
Ракетний удар по готелю в Харкові – усі подробиці від облпрокуратури (відео)
00:24
У розбитому ударом РФ готелі було 30 цивільних, також пошкоджено дім – Терехов

Ви читали новину: «Про ракетну небезпеку на Харківщині повідомили ПС, спостерігачі – про удари»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2024 в 22:51;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 22:30 12 січня спостерігачі в Telegram повідомили про запуски ракет із Бэлгородської області РФ по Харківщині. За їхніми даними, вони вдарили по області.".