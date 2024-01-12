Про ракетну небезпеку на Харківщині повідомили ПС, спостерігачі – про удари
Близько 22:30 12 січня спостерігачі в Telegram повідомили про запуски ракет із Бэлгородської області РФ по Харківщині. За їхніми даними, вони вдарили по області.
Про ракетну небезпеку в Харківській області повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
Начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник закликав харків’ян бути в укриттях. Наразі, за його інформацією, ворожих ракет у повітряному просторі над Харківщиною немає.
Повітряна тривога в регіоні була оголошена о 22:33.
Читайте також: Ворожі дрони залетіли на Харківщину – Мельник
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, воздушные силы, Мельник, ракети, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Про ракетну небезпеку на Харківщині повідомили ПС, спостерігачі – про удари»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2024 в 22:51;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 22:30 12 січня спостерігачі в Telegram повідомили про запуски ракет із Бэлгородської області РФ по Харківщині. За їхніми даними, вони вдарили по області.".