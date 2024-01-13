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Разрушения после ночных ударов РФ по Харьковщине показала прокуратура (фото)

Происшествия 12:27   13.01.2024
Елена Нагорная
Разрушения после ночных ударов РФ по Харьковщине показала прокуратура (фото) Фото: Харьковская облпрокуратура

По фактам ударов по городу Волчанск и поселку Золочев Харьковской области в ночь на 13 января открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).

По данным Харьковской облпрокуратуры, около 3:00 российские военные в очередной раз ударили по Волчанску, предварительно авиабомбами. Повреждены коммунальное предприятие, частные домовладения и хозяйственные постройки.

Примерно в 2:20 враг обстрелял Золочев. Частичные повреждения получили жилые дома.


Фото: Харьковская облпрокуратура

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 января 2024 в 12:27;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По фактам ударов по городу Волчанск и поселку Золочев Харьковской области в ночь на 13 января открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).".