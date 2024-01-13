Разрушения после ночных ударов РФ по Харьковщине показала прокуратура (фото)
Фото: Харьковская облпрокуратура
По фактам ударов по городу Волчанск и поселку Золочев Харьковской области в ночь на 13 января открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).
По данным Харьковской облпрокуратуры, около 3:00 российские военные в очередной раз ударили по Волчанску, предварительно авиабомбами. Повреждены коммунальное предприятие, частные домовладения и хозяйственные постройки.
Примерно в 2:20 враг обстрелял Золочев. Частичные повреждения получили жилые дома.
Фото: Харьковская облпрокуратура
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Вовчанск, золочів, КАБ, обстрелы, прокуратура, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 13 января 2024 в 12:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По фактам ударов по городу Волчанск и поселку Золочев Харьковской области в ночь на 13 января открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).".