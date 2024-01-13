Разрушения после ночных ударов РФ по Харьковщине показала прокуратура (фото)

По фактам ударов по городу Волчанск и поселку Золочев Харьковской области в ночь на 13 января открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).

По данным Харьковской облпрокуратуры, около 3:00 российские военные в очередной раз ударили по Волчанску, предварительно авиабомбами. Повреждены коммунальное предприятие, частные домовладения и хозяйственные постройки.

Примерно в 2:20 враг обстрелял Золочев. Частичные повреждения получили жилые дома.



Фото: Харьковская облпрокуратура