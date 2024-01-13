Руйнування після нічних ударів РФ по Харківщині показала прокуратура (фото)

За фактами ударів по місту Вовчанськ та селищу Золочів Харківської області у ніч проти 13 січня відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

За даними Харківської облпрокуратури, близько 3:00 російські військові вкотре вдарили по Вовчанську, попередньо авіабомбами. Пошкоджено комунальне підприємство, приватні домоволодіння та господарчі споруди.

Приблизно о 2:20 ворог обстріляв Золочів. Часткові пошкодження отримали житлові будинки.



Фото: Харківська облпрокуратура