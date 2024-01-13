Руйнування після нічних ударів РФ по Харківщині показала прокуратура (фото)
За фактами ударів по місту Вовчанськ та селищу Золочів Харківської області у ніч проти 13 січня відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).
За даними Харківської облпрокуратури, близько 3:00 російські військові вкотре вдарили по Вовчанську, попередньо авіабомбами. Пошкоджено комунальне підприємство, приватні домоволодіння та господарчі споруди.
Приблизно о 2:20 ворог обстріляв Золочів. Часткові пошкодження отримали житлові будинки.
Фото: Харківська облпрокуратура
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2024 в 12:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За фактами ударів по місту Вовчанськ та селищу Золочів Харківської області у ніч проти 13 січня відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).".