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Руйнування після нічних ударів РФ по Харківщині показала прокуратура (фото)

Події 12:27   13.01.2024
Олена Нагорна
Руйнування після нічних ударів РФ по Харківщині показала прокуратура (фото)

За фактами ударів по місту Вовчанськ та селищу Золочів Харківської області у ніч проти 13 січня відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

За даними Харківської облпрокуратури, близько 3:00 російські військові вкотре вдарили по Вовчанську, попередньо авіабомбами. Пошкоджено комунальне підприємство, приватні домоволодіння та господарчі споруди.

Приблизно о 2:20 ворог обстріляв Золочів. Часткові пошкодження отримали житлові будинки.


Фото: Харківська облпрокуратура

Читайте також: Ворог уночі вдарив КАБами по Золочеву та обстріляв Вовчанськ – зведення ХОВА

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2024 в 12:27;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За фактами ударів по місту Вовчанськ та селищу Золочів Харківської області у ніч проти 13 січня відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).".