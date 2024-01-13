Силы РФ на Белгородщине и под Купянском: ISW проанализировал данные Синегубова

Российские и украинские войска 12 января продолжили позиционные бои на линии Купянск-Сватово-Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было, пишет американский Институт изучения войны (ISW).

“Глава ХОВА Олег Синегубов ответил на вопрос о вероятном недавнем продвижении украинских войск на 1,5 км на Купянском направлении и заявил, что эти сообщения, скорее всего, связаны с возвращением ранее утраченных позиций. ISW не увидел подтверждения недавнего продвижения Украины на Купянском направлении”, — пишут аналитики.

Также на брифинге 12 января Синегубов заявил, что в Белгородской области нет концентрации российских сил, достаточной для наступательных действий в направлении Харькова.

“Российские военные, скорее всего, в настоящее время способны проводить только действия тактического уровня в Харьковской области из Белгородской, что в лучшем случае послужит уловками для отвлечения украинских сил от возможных российских оперативных усилий на Купянском направлении”, — считают в ISW.

Группировка войск РФ “Запад”, задействованная на Купянском направлении, по состоянию на январь выглядит относительно менее деградированной и лучше отдохнувшей, чем другие российские группировки, и, следовательно, может лучше вести наступательные действия, чем войска в других частях Украины, также пишут аналитики.

“Остается неясным, сможет ли ГВ “Запад” проводить крупномасштабные наступательные операции для достижения значимых в оперативном отношении результатов таким способом, который был бы значительно более эффективным, чем дезорганизованные и дорогостоящие российские наступательные операции в районе Авдеевки с октября 2023 года. Описание группировки, данное известным российским милблогером, предполагает, что войска РФ могут столкнуться с аналогичными трудностями во время возможного увеличения усилий по захвату Купянска”, — прогнозируют в ISW.