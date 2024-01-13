Live
  • Вс 14.01.2024
    • Харьков
  •   -12°С
  • USD 38
  • EUR 41.74

Силы РФ на Белгородщине и под Купянском: ISW проанализировал данные Синегубова

Политика 08:19   13.01.2024
Елена Нагорная
Силы РФ на Белгородщине и под Купянском: ISW проанализировал данные Синегубова

Российские и украинские войска 12 января продолжили позиционные бои на линии Купянск-Сватово-Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было, пишет американский Институт изучения войны (ISW).

“Глава ХОВА Олег Синегубов ответил на вопрос о вероятном недавнем продвижении украинских войск на 1,5 км на Купянском направлении и заявил, что эти сообщения, скорее всего, связаны с возвращением ранее утраченных позиций. ISW не увидел подтверждения недавнего продвижения Украины на Купянском направлении”, — пишут аналитики.

Также на брифинге 12 января Синегубов заявил, что в Белгородской области нет концентрации российских сил, достаточной для наступательных действий в направлении Харькова. 

“Российские военные, скорее всего, в настоящее время способны проводить только действия тактического уровня в Харьковской области из Белгородской, что в лучшем случае послужит уловками для отвлечения украинских сил от возможных российских оперативных усилий на Купянском направлении”, — считают в ISW.

Группировка войск РФ “Запад”, задействованная на Купянском направлении, по состоянию на январь выглядит относительно менее деградированной и лучше отдохнувшей, чем другие российские группировки, и, следовательно, может лучше вести наступательные действия, чем войска в других частях Украины, также пишут аналитики. 

“Остается неясным, сможет ли ГВ “Запад” проводить крупномасштабные наступательные операции для достижения значимых в оперативном отношении результатов таким способом, который был бы значительно более эффективным, чем дезорганизованные и дорогостоящие российские наступательные операции в районе Авдеевки с октября 2023 года. Описание группировки, данное известным российским милблогером, предполагает, что войска РФ могут столкнуться с аналогичными трудностями во время возможного увеличения усилий по захвату Купянска”, — прогнозируют в ISW.

Читайте также: Девять раз ходили в атаки войска РФ на Харьковщине и били из авиации — Генштаб

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Харьковщина стала лидером в Украине по продаже сельхозземель (инфографика)
Харьковщина стала лидером в Украине по продаже сельхозземель (инфографика)
13.01.2024, 21:26
Морозы немного спадут, будет снежить: погода в Харькове и области на 14 января
Морозы немного спадут, будет снежить: погода в Харькове и области на 14 января
13.01.2024, 20:00
Главные новости Харькова 13.01: удары КАБами и артобстрелы, фронт, сертификаты
Главные новости Харькова 13.01: удары КАБами и артобстрелы, фронт, сертификаты
13.01.2024, 21:49
Мужчина с гранатой спустился в метро Харькова — полиция
Мужчина с гранатой спустился в метро Харькова — полиция
13.01.2024, 11:23
Харьковчанин пытался покончить с собой — мать вызвала копов
Харьковчанин пытался покончить с собой — мать вызвала копов
13.01.2024, 15:46
Приграничье Харьковщины час обстреливали из артиллерии: село обесточено (фото)
Приграничье Харьковщины час обстреливали из артиллерии: село обесточено (фото)
13.01.2024, 16:05

Новости по теме:

08:13
О продвижении войск РФ на Лимано-Купянском направлении сообщает ISW
08:00
Крупнейшая атака РФ по Харькову и Украине: в ISW сделали вывод о целях Путина
08:04
О продвижении войск РФ под Купянском на Харьковщине вновь сообщает ISW
08:24
У Синьковки на Харьковщине россияне добились незначительных успехов — ISW
08:01
ISW: У ВСУ есть успехи на Купянско-Лиманском направлении, у военных РФ — нет

Вы читали новость: «Силы РФ на Белгородщине и под Купянском: ISW проанализировал данные Синегубова»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 января 2024 в 08:19;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские и украинские войска 12 января продолжили позиционные бои на линии Купянск-Сватово-Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было, пишет американский Институт изучения войны (ISW).".