Синегубов оценил силы россиян для возможного наступления на Харьков
Сейчас достаточных сил армии РФ для наступательных действий в сторону Харькова не наблюдается, сообщил во время брифинга 12 января глава ХОВА Олег Синегубов.
«По северу, соответственно, Белгородское направление, сил достаточных для проведения штурмовых наступательных действий по этому направлению в сторону Харькова пока мы не наблюдаем. Да, действительно, там силы есть, однако, это скорее демонстрационный характер, чтобы показать просто свое присутствие. И опять же, тех сил и средств, которые бы свидетельствовали о намерении врага выйти в штурм по этому направлению, сейчас их там нет», — отметил Синегубов.
При этом он заявил, что ситуацию ХОВА мониторит ежедневно.
Также Синегубов сообщил, что на Купянском направлении российские войска проводят ротацию, что свидетельствует о том, что в дальнейшем они планируют здесь возобновить активные штурмовые действия. В частности, в намерениях РФ — захватить Синьковку.
«Наши Вооруженные Силы это абсолютно ожидают и к этому готовы», — подчеркнул глава ХОВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Купянское, направление, наступ, наступление, рф, Силы, синєгубов, Харьков, штурм;
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- • Дата публикации материала: 12 января 2024 в 12:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас достаточных сил армии РФ для наступательных действий в сторону Харькова не наблюдается, сообщил во время брифинга 12 января глава ХОВА Олег Синегубов.".