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Синегубов оценил силы россиян для возможного наступления на Харьков

Общество 12:24   12.01.2024
Виктория Яковенко
Синегубов оценил силы россиян для возможного наступления на Харьков Фото: ХОВА

Сейчас достаточных сил армии РФ для наступательных действий в сторону Харькова не наблюдается, сообщил во время брифинга 12 января глава ХОВА Олег Синегубов.

«По северу, соответственно, Белгородское направление, сил достаточных для проведения штурмовых наступательных действий по этому направлению в сторону Харькова пока мы не наблюдаем. Да, действительно, там силы есть, однако, это скорее демонстрационный характер, чтобы показать просто свое присутствие. И опять же, тех сил и средств, которые бы свидетельствовали о намерении врага выйти в штурм по этому направлению, сейчас их там нет», — отметил Синегубов.

При этом он заявил, что ситуацию ХОВА мониторит ежедневно.

Также Синегубов сообщил, что на Купянском направлении российские войска проводят ротацию, что свидетельствует о том, что в дальнейшем они планируют здесь возобновить активные штурмовые действия. В частности, в намерениях РФ — захватить Синьковку.

«Наши Вооруженные Силы это абсолютно ожидают и к этому готовы», — подчеркнул глава ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 января 2024 в 12:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас достаточных сил армии РФ для наступательных действий в сторону Харькова не наблюдается, сообщил во время брифинга 12 января глава ХОВА Олег Синегубов.".