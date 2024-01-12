Синєгубов оцінив сили росіян для ймовірного наступу на Харків

Наразі достатніх сил армії РФ для наступальних дій у бік Харкова не спостерігається, повідомив під час брифінгу 12 січня голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Щодо півночі, відповідно Бєлгородський напрямок, сил достатніх для проведення штурмових наступальних дій по цьому напрямку в бік Харкова наразі ми не спостерігаємо. Так дійсно там сили є, однак, це скоріше демонстраційний характер для того, щоб показати просто свою присутність. І знову ж таки, тих сил та засобів, які б свідчили про намір ворога вийти в штурм з цього напрямку, наразі їх там немає», – зазначив Синєгубов.

При цьому він заявив, що ситуацію ХОВА моніторить щоденно.

Також Синєгубов повідомив, що на Куп’янському напрямку російські війська проводять ротацію та злагодження, що свідчить про те, що надалі вони планують тут поновити активні штурмові дії. Зокрема у намірах РФ – захоплення Синьківки.

«Наші Збройні Сили це абсолютно очікують і до цього готові», – підкреслив голова ХОВА.